Aufruf veröffentlicht Fortuna und ihre Fans kämpfen gegen Flaschenwerfer

Das Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern hat in vielerlei Hinsicht seine Spuren hinterlassen. Auf der einen Seite steht die Freude. Über das erste Freispiel im Rahmen von „Fortuna für alle“. Über eine atemraubende Aufholjagd. Über ein einzigartiges Stadionerlebnis. Auf der anderen Seite steht die Empörung. Über den Flaschenwurf, der um ein Haar all die Freude zunichte gemacht hätte. Und, wichtiger: der einen Menschen noch weitaus gefährlicher am Kopf hätte verletzen können!