Düsseldorf sucht Verstärkung: Vier Kandidaten fürs Fortuna-Tor

Düsseldorf Die Torwartposition hat bei Fortuna absolute Priorität bei der Personalplanung für die kommende Saison. Vier Namen stehen nach Informationen unserer Redaktion unter anderem in Düsseldorf auf dem Zettel.

In 129 Spielen hat Michael Rensing bisher für Fortuna das Tor gehütet. Bis zum Saisonende dürften noch acht Partien hinzukommen. Der 34-Jährige würde sich dann Platz drei in Fortunas ewiger Torhütertabelle mit Jörg Daniel teilen. Nur Wilfried Woyke und Jörg Schmadtke haben öfter im Tor gestanden. Auf die Jagd nach den beiden darf Rensing dem Vernehmen nach aber nicht mehr gehen. Die Düsseldorfer Verantwortlichen wollen 2019/2020 eine neue Nummer eins ins Tor stellen, den auslaufenden Vertrag mit Rensing wohl nicht verlängern. Sportvorstand Lutz Pfannenstiel und sein Scouting-Team um Kaderplaner Uwe Klein sind deshalb schon längst auf der Suche. Ihre Liste ist lang. Auch, weil wohl gleich zwei Kaderstellen zu besetzen sind.

Fortuna und ihre Torhüter – das ist in dieser Saison eine einzige Leidensgeschichte. Zwischenzeitlich waren in Rensing, Raphael Wolf, Jaroslav Drobny und Tim Wiesner vier Torhüter gleichzeitig verletzt – zum Glück nicht an einem Spieltag. Für Drobny dürfte nach dieser Saison die Erstliga-Karriere beendet sein. Bei Wolf und Wiesner macht die Krankengeschichte große Sorgen für die Zukunft. Beide dürften nur als dritter Torhüter in Frage kommen. Alles andere wäre zu risikoreich.