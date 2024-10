Geschäftszahlen liegen vor Verein stoppt Negativtrend – so steht es um die Finanzen von Fortuna

In den vergangenen drei Jahren musste Zweitiligist Fortuna finanziell fast durchgehend ziemlich leiden. Denn die Jahresabschlüsse der Rheinländer fielen in der Vergangenheit mit einem jeweiligen Fehlbetrag in Millionenhöhe dreimal hintereinander fett negativ aus. Es liegen somit äußerst schwere Jahre – freilich auch bedingt durch die Corona-Pandemie – hinter den Düsseldorfern, die ihren negativen wirtschaftlichen Trend nun stoppen konnte.