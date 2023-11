Am Ende der Mitgliederversammlung Diese herbe Schlappe musste Fortunas Vorstand einstecken

Am Ende änderte auch der gemeinschaftliche Appell nichts mehr an den Mehrheitsverhältnissen. Der Vorstand von Fußball-Zweitligist Fortuna hatte auf der Mitgliederversammlung ein deutliches Signal bekommen. Der Verein, so der Beschluss von 75,9 Prozent der Anwesenden (entspricht 324 Mitgliedern) nach einem zuvor eingebrachten Dringlichkeitsantrag, soll bei der Versammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) am 11. Dezember den Einstieg eines Investors ablehnen. Vor allem die organisierte Fanszene mit den Ultras hatte dagegen Stimmung gemacht.