5:2 gegen Galatasaray Fortuna besiegt den türkischen Meister hochverdient

Für Zweitligist Fortuna, der momentan sein Trainingslager im etwa eine halbe Autostunde von Linz entfernten Bad Leonfelden abhält, eröffnete sich so immerhin die gerne ergriffene Gelegenheit zu einer ersten Standortbestimmung gegen Istanbul, ein europäisches Top-Team. Darüber hinaus gab es sogar ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Düsseldorfer: Kerem Demirbay wechselte vor einem Jahr von Bayer Leverkusen in die Türkei. Kaan Ayhan, ein weiterer Ex-Fortune in Diensten von Galatasaray, weilte nach seiner Teilnahme an der Europameisterschaft mit der türkischen Nationalmannschaft hingegen noch im Urlaub.