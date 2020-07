Mittelfeldspieler wechselt zu Stade Reims : Berisha kehrt nach Fortuna-Leihe nicht nach Italien zurück

Düsseldorf Valon Berisha hat nach seiner halbjährigen Leihe an Fortuna Düsseldorf einen neuen Verein gefunden. Der kosovarische Nationalspieler kehrt nicht zu seinem Stammverein Lazio Rom zurück. Den 27-Jährigen zieht es nach Frankreich zu Stade Reims.

Den kosovarischen Nationalspieler zieht es aber nicht zurück nach Italien, er wechselt nach Frankreich zu Stade Reims. Das gab der Ligue 1-Klub am Donnerstag bekannt. „Die Verpflichtung von Valon Berisha zeigt den ganzen Ehrgeiz und den wachsenden Einfluss von Stade Reims“, wird Generaldirektor Mathieu Lacour bei Transfermarkt.de zitiert. „Wir freuen uns sehr, diesen erfahrenen Akteur willkommen zu heißen, der ein stetes Interesse an unserem Projekt gezeigt hat. Die Tatsache, dass er nach einigen freien Tagen sehr schnell zu seinen Teamkollegen stoßen kann, ist sehr positiv für seine zukünftige Integration.“ Die Franzosen zahlen der „ L’Équipe “ zufolge fünf Millionen Euro für Berisha.

Ende Januar hatte Fortuna Berisha von Lazio Rom für den Rest der Saison ausgeliehen. Die Hoffnungen in den Mittelfeldspieler waren groß, doch auch er konnte den Abstieg letztendlich nicht verhindern. Insgesamt kommt der Mittelfeldspieler auf 13 Einsätze für die Düsseldorf.

Als einzige europäische Topliga hatte die Ligue 1 die Spielzeit 2019/20 wegen der Corona-Krise vorzeitig abgebrochen und Paris St. Germain mit Trainer Thomas Tuchel zum Meister gekürt. Die neue Saison in Frankreich soll am 22. August starten. Da PSG im August aber noch am Endrundenturnier der Champions League teilnimmt, könnte sich dieser Termin eventuell verschieben. Das Finale der Königsklasse ist für den 23. August terminiert.