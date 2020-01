Mittelfeldspieler kommt auf Leihbasis : Fortuna verpflichtet Lazios Berisha

Düsseldorf Kurz vor dem Ende des Transferfensters hat Fortuna noch einmal zugeschlagen: Valon Berisha wechselt auf Leihbasis von Lazio Rom nach Düsseldorf. Der Bundesligist verspricht sich einiges vom kosovarischen Nationalspieler.

Bei Fortuna Düsseldorf drehte sich am Mittwoch alles um die Entlassung von Trainer Friedhelm Funkel. Nachfolger wird Uwe Rösler, für den der Klub die erste Station in der Bundesliga ist. Und der 51-Jährige hat gleich ein Einstandsgeschenk erhalten: Valon Berisha wechselt von Lazio Rom zum abstiegsbedrohten Bundesligisten. Fortuna wird den Mittelfeldspieler zunächst bis zum Ende der Saison ausleihen, besitzt im Anschluss eine Kaufoption. Über die Höhe wurde zunächst nichts bekannt.

Der kosovarische Nationalspieler soll mehr Schwung ins Mittelfeld bringen und das Offensivspiel der Düsseldorfer ankurbeln. Die Fortuna erzielte in bislang 19 Spielen erst 18 Tore - seltenere traf kein anderes Team. „Mit seiner ideenreichen Spielweise wird er uns die Kreativität verleihen, die uns in dem einen oder anderen Spiel der bisherigen Saison gefehlt hat. Außerdem erhoffen wir uns von ihm als klassischen Box-to-Box-Spieler zusätzliche Torgefahr aus dem Mittelfeld“, sagte Sportvorstand Lutz Pfanennstiel.

Bereits am Donnerstag könnte Berisha zum ersten Mal mit seinen neuen Teamkollegen trainieren. Um 15.00 Uhr bittet Rösler zu seinem ersten Training beim neuen Klub. Der kosovarischen Nationalspieler machte deutlich, dass er vom Erreichen des Ziels Klassenerhalt überzeugt ist: „Ich werde von meinem ersten Tag an alles dafür tun, der Mannschaft zu helfen, damit wir unser großes Ziel, den Klassenerhalt, erreichen.“

Berisha war im Sommer 2018 nach sechs Jahren bei Red Bull Salzburg, mit denen er fünf Mal österreichischer Meisterund vier Mal Pokalsieger wurde, zu Lazio Rom gewechselt. Auch aufgrund von Verletzungen brachte es der 26-Jährige in Italien in anderthalb Jahren aber insgesamt nur auf 22 Einsätze. In der laufenden Saison absolvierte er acht Pflichtspiele, darunter vier in der Europa League.