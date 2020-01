Lazio-Mittelfeldspieler kommt zum Medizincheck : Fortuna vor Verpflichtung von Valon Berisha

Düsseldorf Fortuna rüstet auf für den Abstiegskampf. Valon Berisha wechselt auf Leihbasis mit Kaufoption von Lazio Rom nach Düsseldorf. Am Mittwoch absolviert der kosovarische Nationalspieler den Medizincheck.

Mit der Entlassung von Trainer Friedhelm Funkel hat Fortuna Düsseldorf am Mittwoch für einen Paukenschlag gesorgt. Die Nachfolge tritt Uwe Rösler an. Und der neue Fortuna-Trainer bekommt offenbar direkt Verstärkung für seinen Kader. Valon Berisha steht vor einem Wechsel von Lazio Rom nach Düsseldorf.

Berisha war im Sommer 2018 nach sechs Jahren bei Red Bull Salzburg, mit denen er fünfmal in Folge die österreichische Meisterschaft gewann, zu Lazio Rom gewechselt. In seiner ersten Saison in der Serie A brachte es der Mittelfeldspieler noch auf 14 Einsätze. In der laufenden Saison kam Berisha lediglich achtmal zum Einsatz.