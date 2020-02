Am Samstag in Wolfsburg : Fortuna hofft wieder auf Valon Berisha

Valon Berisha. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Am Dienstag beim 5:2-Pokalsieg in Kaiserslautern fehlte der kosovarische Nationalspieler wegen muskulärer Probleme. In der Bundesligapartie beim VfL Wolfsburg hofft Trainer Uwe Rösler wieder auf ihn.

Seit acht Tagen ist Fortuna Düsseldorfs neuer Trainer Uwe Rösler jetzt im Amt. Zwei Pflichtspiele haben seitdem stattgefunden – und der 51-Jährige musste immerhin noch keine Niederlage einstecken. Der 5:2-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern war dabei allerdings fürs rheinische Gemüt weitaus angenehmer als das vorangegangene 1:1 im Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, da die Hessen den Ausgleich erst kurz vor Ablauf der Nachspielzeit schafften.

Am Samstag geht es in der Liga mit der Partie beim VfL Wolfsburg weiter (15.30 Uhr/Sky), und dabei kann Rösler „nach aktuellem Stand“, wie er betont, wieder auf Zugang Valon Berisha und Torhüter Zack Steffen zurückgreifen. Die Einschränkung ist nachvollziehbar, hatte der Coach doch vor dem Pokalspiel noch erklärt, dass sich der polnische Nationalstürmer Dawid Kownacki in der Pfalz vielleicht neues Selbstvertrauen holen könne – und wenig später erfuhr er dann von der Knieverletzung des 22-Jährigen, der am Montag operiert wird.

Ob US-Nationalspieler Steffen aber wieder als Nummer eins ins Tor der Düsseldorfer zurückkehrt, bleibt offen. Zuletzt hatte sein Vertreter Florian Kastenmeier überzeugt. Rösler hat sich noch nicht auf einen Stammtorhüter festgelegt und kündigte an, einen „ständigen Konkurrenzkampf“ um den Platz im Kasten sehen zu wollen, in dem auch Michael Rensing kräftig mitmische.

Etwas anders als bei Steffen sieht es für Wolfsburg bei Berisha aus. „Er hat trainiert. Nach jetzigem Stand kann ich ihn mitnehmen“, sagte Rösler, der mit dem von Lazio Rom ausgeliehenen Mittelfeldspieler ebenso plant wie mit Kevin Stöger, der beim Pokalsieg in Kaiserslautern zunächst nur auf der Bank saß und dann die Wende brachte. „Kevin wird spielen, das kann ich jetzt schon bestätigen“, erklärte der Trainer.