Diese Szenarien sind denkbar : Wie Fortuna in der Trainerfrage handeln sollte

Fortunas Trainer Uwe Rösler. Foto: Frederic Scheidemann

Analyse Düsseldorf Der Vertrag von Uwe Rösler läuft aus. Der Trainer und der Verein betonen, bei der Frage über eine mögliche Verlängerung nicht in Hektik verfallen zu wollen. Doch es gibt auch Argumente für eine zeitnahe Entscheidung. Was dafür spricht und was dagegen.