Fortunas Trainer Rösler : „Wir sind alle in Gedanken bei Kenan“

Frage: Kenan Karaman hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht?



Rösler: Mir tut das unheimlich Leid für Kenan. Ich hoffe, dass sich die Symptome in Grenzen halten. Natürlich ist das auch für Fortuna nicht gut. Kenan wird uns sicherlich fehlen. Er war sehr enttäuscht und geknickt. Das geht nicht spurlos an ihm vorbei. Wir sind alle in Gedanken bei Kenan.