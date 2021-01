Nach Vorbild des Bundestrainers : Fortunas Trainer trickst wie Jogi Löw

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf ist seit nunmehr acht Spielen in der 2. Bundesliga ungeschlagen. Entscheidend dafür ist auch die defensive Kompaktheit. Um diese herzustellen, bediente sich Trainer Uwe Rösler an einem alten Trick von Bundestrainer Jogi Löw.

Es gibt Momente im Leben eines Trainers, in denen man etwas Ungewöhnliches tun muss. Der Fall Luka Krajnc ist so ein Fall. Eigentlich ist der Slowene Innenverteidiger. Dort spielte er auch zu Beginn der Saison. Doch nach vielen Verletzungen und Ausfällen in Fortunas Defensive wurde der 26-Jährige in der Viererkette auf die linke Abwehrseite beordert. Dort spielt er nun seit sieben Spielen. Düsseldorf verlor keines davon.