Rösler vor Heimspiel gegen Osnabrück : „Die Zügel müssen härter angezogen werden“

Düsseldorf Uwe Rösler ist zuversichtlich gegen den VfL Osnabrück den positiven Trend fortsetzen zu können. Mit einem Sieg am Mittwoch (18.30 Uhr) könnte man sich endgültig in der Spitzengruppe der Zweiten Liga anmelden. Mit Florian Kastenmeier hat er ein intensives Gespräch geführt.

Was noch vor wenigen Tagen besorgniserregend düster erschien, hat sich mittlerweile zumindest etwas aufgeheitert. Fortuna ist zwar spielerisch immer noch nicht da, wo man eigentlich hin will. In der Tabelle ist man dagegen mit 17 Zählern mittlerweile auf Schlagdistanz im Kampf um einen Aufstiegsplatz und hat gegen den Karlsruher SC auch nachgewiesen, dass man spielerisch dazugelernt hat. Eben jener Lernprozess gilt aber offenbar nicht für alle Bereiche.