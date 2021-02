Rösler nach 1:1 in Regensburg : „Punkt hilft nicht für die Tabelle, aber für die Moral“

Regensburg Fortunas Trainer fand im Gegensatz zu den meisten Betrachtern einige positive Aspekte an der Punkteteilung von Regensburg. „Fußballerisch hat es leider nicht ganz gereicht“, ergänzte Uwe Rösler. Dieses Defizit wurde beim 1:1 am Samstagmittag offenkundig.

Uwe Rösler war sichtlich bemüht, die positiven Aspekte des Tages zusammenzusuchen. „Wir haben heute 57 Prozent der Zweikämpfe gewonnen“, sagte Fortunas Trainer nach dem 1:1 beim SSV Jahn Regensburg. „Damit bin ich zufrieden, das ist eine erhebliche Steigerung gegenüber dem Spiel in Würzburg.“ Zudem fand der 52-Jährige beim Blick auf den Führungstreffer der Regensburger „positiv, dass Florian Hartherz nach seiner Flanke einen 70-Meter-Sprint zurück“ hinlegte: „Kein Vorwurf an Flo.“ Man müsse schließlich auch einmal anerkennen, so Rösler, wenn der Gegner so einen tollen Schuss hinlege wie in diesem Fall David Otto.