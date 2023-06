Riesenerfolg mit Aarhus Ex-Fortuna-Trainer Rösler qualifiziert sich fürs internationale Geschäft

„Was ein fantastischer Tag, was ein unglaubliches Spiel und was ein perfektes Ende einer tollen Saison“, schrieb der Aarhus-Coach anschließend unter einen seiner Instagram-Beiträge, der ihn jubelnd mit Fans und Mannschaft zeigt. Einen anderen versah er, adressiert an die Anhängerschaft, mit folgenden Worten: „Vielen Dank für die großartige Unterstützung in dieser Saison! Es war wirklich eine denkwürdige Saison, und ich freue mich schon auf die nächste. Habt einen tollen Sommer!“