Fortunas Trainer Uwe Rösler : „Es geht los – jetzt muss jeder brennen“

Uwe Rösler (li.) mit Marcel Sobottka. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Am Samstag um 18.30 Uhr wird es ernst für Fortuna – dann erfolgt der Anstoß zum Pokalspiel in Ingolstadt. Nach den vielen Ausfällen in der Offensive muss Trainer Uwe Rösler nun auch Innenverteidiger Kevin Danso ersetzen.

Es ist Uwe Rösler sehr hoch anzurechnen, dass er sich nach den zahlreichen Rückschlägen der vergangenen Wochen immer noch seine gute Laune bewahrt hat. „Ich habe halt gelernt, mit dem ganzen Kopfzerbrechen umzugehen“, sagt Fortunas Cheftrainer und lächelt dabei sehr freundlich. „Wir haben in dieser Vorbereitung gelernt, mit solchen Situationen umzugehen, wir sind gewappnet.“ Solche Situationen – das bedeutet vor dem DFB-Pokalspiel beim FC Ingolstadt am Samstag (18.30 Uhr, Liveticker) den Ausfall von fünf Spielern. Angesichts des ohnehin nicht gerade überfüllten Kaders macht sich also eine überschaubare Zahl von Profis auf den Weg nach Oberbayern.

Das Fehlen von Shinta Appelkamp, Kenan Karaman (beide muskuläre Probleme), Emmanuel Iyoha (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Dawid Kownacki (Aufbautraining nach Covid-19-Erkrankung) war Rösler dabei schon länger klar, doch bei Kevin Danso hatte der Coach bis zuletzt gehofft. „Leider hat es bei ihm nicht gereicht“, erklärt der 51-Jährige. „Kevin hat seine Muskelverletzung zwar überwunden, aber sein Einsatz wäre ein zu hohes Risiko gewesen. Wir haben dem Jungen lieber noch ein paar Tage gegeben, denn er ist ein wichtiger Faktor für uns, auch mit Blick auf den Zweitliga-Auftakt in Hamburg.“

Röslers Alternativen haben sich nach der Pechsträhne im Angriff („der stellt sich von selbst auf und heißt Rouwen Hennings“) auch in der Defensive auf ein Minimum verringert. Die einzige offene Frage ist, ob neben Abwehrchef Andre Hoffmann Youngster Jamil Siebert verteidigt oder ob der neu bestimmte Kapitän Adam Bodzek eine Linie zurück ins Abwehrzentrum beordert wird. „Für beides gibt es Argumente“, sagt der Trainer. „Wir erwarten in Ingolstadt ein sehr körperbetontes Spiel mit vielen langen und hohen Bällen. Da spricht vieles für Jamil. Andererseits werden wir viel den Ball haben und brauchen dann viel Ruhe; das spräche für Bodze.“

An der Positionierung des Kapitäns hängt wiederum die Besetzung des Mittelfeldes. Bodzek wäre dort absolut gesetzt, um die zweite defensive Position müssten Alfredo Morales und Marcel Sobottka kämpfen. Rückt Bodzek in die Viererkette, wäre im Mittelfeld für beide Platz – wenn Rösler nicht doch auf Jakub Piotrowski und damit eine noch offensivere Ausrichtung setzt. Daran, dass Edgar Prib sein Pflichtspieldebüt geben wird, lässt Rösler keine Zweifel offen. „Sicher hatte Eddy eine ungewöhnliche Vorbereitung, durfte bei seinem alten Klub Hannover 96 nicht mit ins Trainingslager“, berichtet der Trainer. „Dadurch fehlt ihm bei aller Fitness ein wenig die Fußball-Intensität, die man nur durch Praxis erwirbt. Aber er ist ein cleverer Spieler, und genau das brauchen wir. Dieses Pokalspiel ist eines für Eddy, ganz klar.“