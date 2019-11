„Wertschätzung ihrer Leistungen“ : Fortuna ernennt Klein und Schaefer zu Direktoren

Düsseldorf Fortuna befördert Uwe Klein, Leiter der Abteilung Scouting und Kaderplanung, und NLZ-Leiter Frank Schaefer zu Direktoren. Auf den ersten Blick ändert sich für beide nur das Etikett. Vielmehr ist es aber ein Zeichen der Anerkennung.

Auf den ersten Blick hat sich nur das Etikett verändert. Denn die Arbeit, die Uwe Klein und Frank Schaefer in ihren bisherigen Positionen für Fortuna abgeliefert haben, soll die gleiche bleiben – das wünschen sich zumindest die Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten, der in den vergangenen Jahren sehr von der Kompetenz der beiden anerkannten Fachleute profitiert hat.

„Wir schätzen die gute Arbeit von Uwe Klein und Frank Schaefer“, erklärt Fortunas Sportvorstand Lutz Pfannenstiel, in dessen Zuständigkeit beide betreffenden Sektoren fallen. „Der Schritt, sie zu Direktoren zu befördern, ist eine Wertschätzung ihrer Leistungen der letzten Jahre.“

Stichwort Leistungen: Mit seiner Spürnase für Spieler, die den Verein verstärken und dennoch seine finanziellen Möglichkeiten nicht übersteigen, hat Klein seit seiner Rückkehr großen Anteil am Wiedererstarken der Fortuna. Von 2002 bis 2014 war er in Düsseldorf Co-Trainer unter anderem von Uwe Weidemann und Norbert Meier gewesen, und nach einem kurzen Intermezzo als Sportdirektor bei Hansa Rostock kehrte er im Juli 2016 als Leiter Scouting und Kaderplanung zurück. In dieser Funktion lotste er wichtige Spieler wie Kaan Ayhan, Rouwen Hennings, Andre Hoffmann und Dodi Lukebakio zu Fortuna.