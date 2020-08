Fortunas Sportvorstand : Klein gibt vorsichtige Entwarnung für Corona-Patienten

Düsseldorf Nana Ampomah und Dawid Kownacki, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, gehe es soweit gut, versichert Fortuna Düsseldorfs Sportvorstand. Schlechte Nachrichten gibt es aber von Adam Bodzek.

Aus medizinischer Sicht brachte der Mittwoch gemischte Nachrichten für Fortuna. Zunächst gesellte sich Mittelfeldspieler Marcel Sobottka auf dem Trainingsplatz zu den Kollegen, als wäre er nie weggewesen. Dabei hatte sich der 26-Jährige erst in der vergangenen Woche während des Trainings eine Sprunggelenkverletzung zugezogen, die zunächst besorgniserregend wirkte. „Aber zum Glück war es doch nicht ganz so schlimm“, berichtet Sportvorstand Uwe Klein. „Marcel ist wieder fit, er hat auch die Morgeneinheit ohne Schaden überstanden.“

Dennoch bleibt den Düsseldorfern das Pech vorerst treu. In der gleichen Einheit zog sich Routinier Adam Bodzek eine Muskelverletzung zu; der 34-Jährige muss damit eine Trainingspause einlegen und wird auch im Testspiel gegen den VfL Bochum am Samstag fehlen. Mit Blick auf das Trainingslager in Venlo (ab Montag) sieht es naturgemäß auch nicht gut aus.