Fortunas Torwart : Steffen fordert von Sportlern mehr Einsatz gegen Rassismus

Düsseldorf Düsseldorfs US-Torhüter Zack Steffen ruft alle Sportler auf, ihre Stimme gegen Rassismus zu erheben. Die Situation in seiner Heimat beschäftigt ihn genau wie Schalke-Profi Weston McKennie, der Donald Trump scharf kritisiert.

Die aktuellen Bilder aus den USA, die friedlichen Proteste, aber auch die Ausschreitungen und die Polizeigewalt, wecken beim Nationaltorhüter "viele Emotionen". Das Schicksal von George Floyd, der am 25. Mai in Minneapolis verstarb, nachdem ein weißer Polizist minutenlang auf seinem Hals gekniet hatte, sei "einfach unmenschlich", urteilt Steffen: "Ich bin stolz, Amerikaner zu sein. Aber einiges, was in den letzten Jahren von der Regierung gemacht wurde, ist für mich nicht Amerika, und das muss sich ändern."