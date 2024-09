Ex-Profi kommt mit großem Aufgebot Wie der Ur-Kölner Cakir in der verbotenen Stadt für Fortuna trommelt

Köln/Düsseldorf · Hamza Cakir ist in Köln geboren und lebt auch heute noch dort. Fast seine komplette Profi-Karriere hat er aber bei Fortuna verbracht, dem Verein seines Herzens. Wie er in der Domstadt nun Werbung für Düsseldorf macht und mit welchem Großaufgebot er zum Derby am Samstag kommt.

18.09.2024 , 10:32 Uhr

