Unvergessliches Erlebnis Warum „Fortuna für alle“ mehr als nur kostenloser Eintritt ist

Doch die neue Ausrichtung der Düsseldorfer ist viel mehr als nur der kostenlose Eintritt in die Arena. Es soll die Öffnung des Fußballs für alle sein, denn der Klub will mehr Menschen von Fortuna begeistern und den Düsseldorfern den Verein ihrer Stadt wieder näherbringen. Auch profitieren durch „Fortuna für alle“ nicht nur die Profis, sondern es fließen 20 Prozent der Sponsoring-Einnahmen in den Jugendbereich und den Frauenfußball, und der Breitensport in der Stadt und verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte werden gefördert.