Charity-Aktion „Biker4Kids“ : Was Fortuna und die Biker bezwecken wollen

Düsseldorf Fortuna tut sich erneut mit begeisterten Motorradfahrern zusammen. Ziel ist es, eine hohe Spendensumme für die Kinderhospizarbeit in Düsseldorf zu erreichen. Auch wenn der Coronavirus einen klassischen Korso verhindert.

Biker sind harte Männer, herz- und empathielos. So das Klischee. Wie es mit Klischees aber eben häufig so ist, sie treffen meist nicht zu. Bestes Beispiel in diesem Fall ist die Aktion „Biker4Kids“. Seit 2007 unterstützt eine Gruppe begeisterter Motorradfahrer aus Düsseldorf und Umgebung die Kindershospizarbeit in der Landeshauptstadt. Höhepunkt des Jahres ist der der „Biker4Kids Motorradkorso“. Auch 2020 wird die Aktion wieder von Fortuna unterstützt – allerdings wird der Korso aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr ganz anders ablaufen.