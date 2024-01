Weiterer Partner gefunden Dieses Krefelder Unternehmen steigt bei „Fortuna für alle“ ein

Es hat die Fußball-Welt gehörig aufgemischt – mit „Fortuna für alle“ hat sich der Düsseldorfer Zweitligist in die erste Reihe katapultiert. Die Träumereien von der Rückkehr in die Bundesliga sind in den vergangenen Jahren immer wieder geplatzt. Doch nun spielen die Rheinländer auf der Marketing-Bühne in der Champions League.