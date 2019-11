Jutebeutel, Pins und Retrotrikot : Fortuna macht Fan-Kollektion mit Toten Hosen

Düsseldorf Der Fußball-Bundesligist und die Rockband bringen gemeinsame Fanartikel auf den Markt. Mit dabei: ein Retrotrikot, das dem Fortuna-Heimtrikot aus der Saison 2001/02 nachempfunden ist.

Als Die Toten Hosen die in große finanzielle Not geratene Fortuna kurz nach der Jahrtausendwende als Haupt- und Trikotsponsor unterstützten, wurde genau dieses Trikot zum Kultobjekt. Die F95-Trikots mit dem berühmten Totenkopf auf der Brust gehören zu den meistverkauften in der Vereinsgeschichte. Da es schon lange nicht mehr erhältlich ist, gab es von vielen Fans immer wieder den Wunsch nach einer Neu-Auflage. Dieser Wunsch wird nun mit diesem Retrotrikot erfüllt. Es ist in den Größen S-5XL zum Preis von 54,95 Euro erhältlich.