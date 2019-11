Nächster Personalwechsel : Fortuna und Kommunikationsdirektor trennen sich

Fortunas Ex-Mediendirektor Thomas Gassmann im Trainingslager in Maria Alm. Foto: Falk Janning

Exklusiv Düsseldorf Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf und Direktor Kommunikation Thomas Gassmann gehen künftig getrennte Wege. Nachfolger wird der bisherige Pressesprecher Kai Niemann.

Gassmann, der zuvor als Sportjournalist unter anderem für die Funke Mediengruppe und für den Express arbeitete, kam im April 2018 zur Fortuna. Der ehemalige Vorstandschef Robert Schäfer hatte den 52-Jährigen eingestellt. Seit April ist Thomas Röttgermann neuer Vorstandsvorsitzender. Gassmanns Vertrag läuft noch bis Ende März im kommenden Jahr. Über eine mögliche vorzeitige Auflösung werden die beiden Parteien in den kommenden Tagen sprechen, erklärte Röttgermann.

Das Ausscheiden Gassmanns führt zu einer Personalrochade innerhalb des Vereins. Der bisherige Pressesprecher der Lizenzspieler-Abteilung, Kai Niemann, rückt auf den Kommunikationsdirektor-Posten. Niemanns Stelle wird von Christian Krumm übernommen, der bisher in der Redaktion der Medienabteilung angestellt war.

Die Trennung von Gassmann ist bereits der vierte Personalwechsel in den Führungsgremien bei Fortuna in diesem Jahr. Im September stellte Fortuna Marketingdirektor Alexander Steinforth frei. Noch steht Steinforth unter Vertrag, die Trennung wird derzeit in einer juristischen Auseinandersetzung geklärt.