St. Pauli kam besser aus der Kabine und ging durch Marcel Hartel verdient in Führung. Nach 65 Minuten war die Fortuna wieder besser im Spiel und kam durch einen schönen Angriff über Iyoha, Narey und Hennings zum Ausgleich. In der Folge entwickelte sich eine offene Schlussphase, in der St. Pauli noch ein Abseitstor erzielte.