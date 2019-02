Brisantes Wiedersehen : Das Drama von 2013 verbindet Fortuna und Hoffenheim

Fortunas Kaan Ayhan (r.) in einem Duell aus dem Hinspiel. Foto: Falk Janning

Düsseldorf Düsseldorf und die TSG Hoffenheim könnten als Vereine kaum unterschiedlicher sein. Doch sie sind auf ewig mit einem denkwürdigen letzten Spieltag verbunden. Der liegt fast sechs Jahre zurück.

Auf der einen Seite Champions-League-Teilnahme und großzügiges Mäzenatentum von Multimilliardär Dietmar Hopp, auf der anderen der zweite Bundesliga-Aufstieg nach einem Jahrzehnt in dritter und vierter Liga sowie Kampf um jeden Sponsoring-Euro: Der Unterschied zwischen der neureichen TSG Hoffenheim und dem Traditionsverein Fortuna Düsseldorf könnte kaum größer sein.

Und doch verbindet die beiden Klubs, die am Samstag um 15.30 Uhr in der Sinsheimer Arena aufeinandertreffen, ein Ereignis, das vieles hätte verändern können. Es war der letzte Spieltag der Bundesliga-Saison 2012/13: Am Nachmittag jenes 18. Mai 2013 spielten TSG und Fortuna nicht einmal gegeneinander, dafür aber gegenseitig Schicksal.

Vor dem Anpfiff scheint alles für die Düsseldorfer weitgehend in Ordnung. Auch damals sind sie Aufsteiger, haben an keinem der 33 Spieltage auf einem Abstiegsplatz gestanden. Vor dem Endspurt bei Hannover 96 droht dem Fünfzehnten zwar die Relegation, doch der Vorletzte Hoffenheim scheint keine Gefahr zu sein: Zwei Punkte und elf Tore hinter Fortuna liegend, müssen die Kraichgauer schließlich zu Vizemeister Borussia Dortmund.

Alles beginnt auch ganz normal. Zwar gerät Fortuna in Hannover schnell in Rückstand, doch Robert Lewandowskis 1:0 für den BVB schon nach fünf Minuten beruhigt zumindest in Sachen Direktabstieg die Düsseldorfer Nerven. Hoffenheims Ausgleich durch Sejad Salihovics Foulelfmeter eine Viertelstunde vor Schluss weckt dann böse Befürchtungen – zu Recht.

Es folgt eine völlig verrückte Schlussphase. Dortmunds Torhüter Roman Weidenfeller foult in der 80. Minute Sven Schipplock und sieht für diese Notbremse die Rote Karte. Da Trainer Jürgen Klopp bereits dreimal gewechselt hat, muss Feldspieler Kevin Großkreutz ins Tor – und hat keine Chance gegen Salihovics zweiten Strafstoß.

Während in Hannover bereits Schluss ist und Fortunas Spieler nach ihrer 0:3-Niederlage auf dem Platz den Abstieg beweinen, grassiert auf einmal die Nachricht: Ausgleich in Dortmund! Die Spieler springen auf, die Hoffnung, die Relegation doch noch erreicht zu haben, greift um sich. Doch dann erkennt Schiedsrichter Jochen Drees das vermeintliche 2:2 Marcel Schmelzers nicht an, weil Lewandowskis Fuß im Abseits steht.