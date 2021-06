Emotionale Achterbahn : Die Bilder einer denkwürdigen Fortuna-Saison

Foto: Frederic Scheidemann 34 Bilder Das sind Fortunas Bilder der Saison

Düsseldorf Es war keine geradlinige Saison der Fortuna, keine, die einen Ehrenplatz in den Vereinsannalen erhalten wird. Aber es war eine Saison voller Emotionen – in alle Richtungen. Wir erzählen sie noch einmal in Bildern.

Shinta Appelkamp ist Fortunas Spieler der Saison 2020/21 – das haben Sie entschieden, die User von 18fuemmenneunzich und Leser von RP und RP Online. Aber gibt es auch ein Bild der Saison? Ein Bild, das die ganzen widerstreitenden Emotionen zeigt, die diese Saison prägten? Vielleicht ist es jenes, was wir unserer Bilderstrecke hier vorangestellt haben: Innenverteidiger Kevin Danso, wie er nach dem 2:2 gegen Eintracht Braunschweig am vorletzten Spieltag völlig gefrustet allein auf dem Rasen sitzt und dem verpassten Aufstieg nachtrauert.

Doch das allein würde der völlig verrückten Zweitliga-Spielzeit 2020/21 auch nicht gerecht. Da waren schließlich auch jene unglaublich positiven Momente, die späten Siegtreffer, die die ganze Arena zum Kochen gebracht hätten – wenn es denn Zuschauer in der Arena hätte geben dürfen.

Ersatzweise haben wir in unserer Bilderstrecke ein anderes Motiv gewählt, dass diesen Teil der Emotionen widerspiegelt. Trainer Uwe Rösler, wie er nach dem Last-Minute-Siegtor von Shinta Appelkamp zum 3:2 gegen den Karlsruher SC völlig losgelöst vor der Tribüne herumspringt und seine Freude herausschreit. Es ist fast schon ein bisschen legendär, dieses Foto, ebenso wie das, als Kristoffer Peterson nach seinem Treffer in Osnabrück Fortunas Mentaltrainer Axel Zehle dankbar in die Arme springt.

Klicken Sie sich einfach ein wenig durch diese Momente hindurch. Momente der Freude und Erleichterung ebenso wie solche des Schmerzes oder auch einfach nur lustige und kuriose Bilder. Was definitiv fehlt, sind Bilder von Fans. Die Pandemie hatte den Fußball ebenso im Griff wie alle anderen Lebensbereiche, so dass nur zu einem einzigen Heimspiel der Fortuna wenigstens 7500 Zuschauer kommen durften.

Der Rest: Geisterspiele. Keine gemeinsame Freude von Spielern und Anhängern, keine gemeinsame Enttäuschung mit gegenseitigem Trost. Hoffen wir alle darauf, dass es solche Bilder nach der Saison 2021/22 wieder geben wird. Und wenn Sie in unserer sehr subjektiven Sammlung ein spezielles Motiv der abgelaufenen Saison vermissen, dann schreiben Sie uns ruhig eine Mail: [email protected]