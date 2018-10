Fortuna Düsseldorf und DEG treffen sich zum Bowling

Spaßturnier in Gerresheim

Düsseldorf Die Spieler von Fortuna und DEG trafen sich am Mittwoch auf der Bowlingbahn in Gerresheim zu einem launigen Nachmittag.

„Jetzt hat es endlich einmal geklappt mit dem gemeinsamen Bowling-Nachmittag“, sagte Fortunas Coach Friedhelm Funkel und reichte seinem Kollegen Harold Kreis von der DEG freudestrahlend die Hand. Am Mittwochnachmittag trafen sich die Fußballer der Fortuna und die Eishockeyspieler der Düsseldorfer DEG auf der Bowling-Bahn von Cosmo-Sport in Gerresheim zu einem gemeinsamen Turnier.

„Wir alle hatten viel Spaß und konnten für ein paar Stunden mal das vergessen, was uns in der vergangenen Woche passiert ist“, sagte Funkel, der sich unter anderem mit Co-Trainer Thomas Kleine, Mannschaftsarzt Ulf Blecker und Kreis an einen Tisch setzte und gegen sie antrat.