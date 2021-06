Neues Projekt : Fortuna und DEG suchen Gastfamilien für Talente

Düsseldorf Bislang lebten die Jugendspieler von Fortuna und DEG, die von außerhalb kommen, im Internat. Nun starten die beiden Klubs, die Stadt und ein Jugendhilfeverein ein neues Projekt – und suchen dafür Gastfamilien.

Ihlas Bebou oder Shinta Appelkamp von der Fortuna, Mathias Niederberger von der DEG – Düsseldorfs Sportvereine haben immer wieder Spieler hervorgebracht, die es weit geschafft haben. So wurde Niederberger mit den Eisbären Berlin deutscher Meister, steht am Samstag mit der Nationalmannschaft im Halbfinale der Eishockey-WM. Bebou sammelte diese Saison in der Fußball-Bundesliga 17 Scorerpunkte für die TSG Hoffenheim und spielte Europapokal, Appelkamp legte eine Klassesaison für Fortuna hin und steht am Sonntag (21 Uhr) mit der deutschen U21-Nationalmannschaft im Finale der Europameisterschaft.