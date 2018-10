Fortuna Düsseldorf und das Projekt Wiedergutmachung nach der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt

Düsseldorf Das 1:7 bei Eintracht Frankfurt am vergangenen Spieltag hat Friedhelm Funkel auch in der Trainingswoche noch beschäftigt. Gegen Wolfsburg geht es nun auch um Wiedergutmachung.

„Das war meine höchste Niederlage in der Fußball-Bundesliga. Ich muss zugeben: Das hat wehgetan. Die Jungs haben das sicher nicht bewusst gemacht, aber sie waren einfach grottenschlecht“, sagt der Trainer von Fortuna Düsseldorf. Am Samstag (15.30 Uhr) will Fortuna nun die „Schmach vom Main“ vergessen machen. Im VfL Wolfsburg kommt ein Gegner zum Tabellenletzten, der sein erarbeitetes Selbstvertrauen in den vergangenen Wochen ebenfalls wieder verspielt hat.

„Wir können mit einem Sieg Wolfsburg mit unten reinziehen und die Bundesliga wieder spannend machen“, sagt Fortunas Defensivspieler Matthias Zimmermann. Die Niedersachsen starteten mit zwei Siegen gegen Schalke und in Leverkusen optimal in die Spielzeit. Mittlerweile sind sie aber auf Platz zehn abgerutscht, warten seit sechs Spielen auf einen Sieg – und damit sogar eine Partie länger als die Düsseldorfer.

Funkel begann bereits am vergangenen Wochenende mit dem Projekt Wiedergutmachung. Der Trainer strich den freien Sonntag, setzte dafür eine intensive Videoanalyse an. Seine Spieler mussten sich also noch einmal durch die 90 Minuten von Frankfurt quälen, in der Hoffnung, die teils haarsträubenden Fehlleistungen nicht zu wiederholen. Zudem standen zahlreiche Vier-Augen-Gespräche an.