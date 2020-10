Umfrage zu Transfers : Welcher Zugang hilft Fortuna am meisten?

Welcher Zugang hilft Fortuna am meisten?

Interaktiv Düsseldorf Das Transferfenster ist geschlossen. Fortuna hat in diesem Sommer neun externe Zugänge verpflichtet – fest oder auf Leihbasis. Wir wollen von unseren Lesern wissen: Welcher Neue wird am meisten weiterhelfen?

Während Uwe Klein in seinem wohlverdienten Urlaub weilt, ist der neue Vorstand Klaus Allofs weiter auf der Suche nach Verstärkung. Denn obowohl das Transferfenster offiziell seit dem 5. Oktober geschlossen ist, ist Fortuna weiter auf der Suche nach einem kreativen Mann fürs Mittelfeld. Neun externe Zugänge haben die Düsseldorfer bisher verpflichtet. Wir wollen von unseren Lesern wissen: Wer wird Fortuna am meisten helfen?

Im Tor ist alles beim Alten geblieben. In der Abwehr hingegen gab es mächtig Bewegung im Transfersommer. Gleich drei neue Innenverteidiger hat Sportvorstand Klein geholt, weil in Andre Hoffmann nur ein Akteur aus der vergangenen Spielzeit geblieben ist. Kevin Danso wurde vom FC Augsburg ohne Kaufoption ausgeliehen, Luka Kranjc vom italienischen Zweitligisten Frosinone mit Kaufoption. Dazu kam am Deadline Day noch Christoph Klarer, ein österreichisches Talent, das langfristig unterschrieben hat.