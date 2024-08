Heiße Diskussion im Netz Das stört die Ultras am Ausweichtrikot der Fortuna in Lila und Pink

Wiederum einen Tag später folgte der Ansturm auf die beiden Fanshops am Flinger Broich und am Burgplatz. Mitarbeiter berichteten: „So eine Nachfrage wie bei diesem Trikot haben wir in all den Jahren bei Fortuna noch nie erlebt.“ Die Bestätigung gab es bei den Partien in Darmstadt und gegen den KSC zu sehen, als auf den Zuschauerrängen eine unübersehbare Masse an Ausweichtrikots zu finden war.