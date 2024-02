Kalenderverkauf ein voller Erfolg So viel Geld spenden die Fortuna-Ultras an soziale Projekte

Die Ultras spenden aber nicht nur an soziale Projekte, sondern es gibt auch eine Schattenseite, die nicht ganz unter den Tisch fallen sollte: Sie verursachen ihrem Verein durch Pyrostrafen auch immer wieder immense Kosten. In der aktuellen Saison musste Fortuna so bereits eine hohe fünfstellige Summe an Geldstrafen an den DFB zahlen.