Verkaufsschlager in Lila Darum machen die Ultras Stimmung gegen das Fortuna-Ausweichtrikot

Düsseldorf · Das Ausweichtrikot in den Farben Lila und Pink ist einer der größten Verkaufsschlager, die Fortuna in ihrer Merchandising-Geschichte jemals landete. Entsprechend groß ist die Begeisterung vieler Fans. Nicht so bei den Ultras. Was diese so sehr an dem Hemd stört. Was sie der Klubführung vorwerfen.

15.08.2024 , 07:02 Uhr

