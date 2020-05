Protest gegen Geisterspiele : Fortunas Ultras erklären Saison für beendet

Düsseldorf Die Ultras Düsseldorf haben sich vor dem Re-Start in die Fußball-Bundesliga zu Wort gemeldet. In einer Stellungnahme äußern sie Kritik und fordern die Fans auf, sich nicht vor dem Stadion zu versammeln.

Dass ab Samstag wieder der Ball in der Bundesliga rollt, führt unter den Fans zu reichlich Diskussionen. Besonders die aktiven Fanszenen der Profiklubs haben in den vergangenen Tagen ihrer Kritik am Vorgehen der Deutschen Fußball Liga (DFL) freien Lauf gelassen. Nun haben sich auch die Ultras Düsseldorf in einer Stellungnahme zu Wort gemeldet.