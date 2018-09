Fortuna Düsseldorf: Ultras beziehen Stellung zum Geschmacklos-Plakat

Düsseldorf Mit einem geschmacklosem Plakat hat die Ultragruppe „Dissidenti“ bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Düsseldorfer Gruppierung droht darauf der Polizei. Nun beziehen die Anhänger von Fortuna erstmals Stellung zu ihrer Aktion.

„Sagt ihr den Spieltag ab, machen wir im Wald die Bullen platt!“, schrieben die Ultras . Damit spielten sie unmittelbar auf einen möglichen Besuch im Hambacher Forst an, falls ein Spiel der Fortuna abgesagt werden sollte. Dafür spricht der Zusatz „Hambi bleibt“ in der rechten untereren Ecke des Spruchbandes.

„Ganz ehrlich: Manchen von uns ist der Hambacher Forst wichtig, manchen ist er eher egal. Doch was uns nicht egal ist, ist die Art wie dort mit legitimen Protest umgegangen wird, wie rücksichtslos Kapitalinteressen durchgesetzt werden. Denn wir als kritische Fußballfans erleben solche Methoden regelmäßig selber“, heißt es nun von Seiten der der Ultras. Die Gruppierung macht deutlich, was sie von der Forderung der Spieltagsabsage hält - und greift „Betrüger“ Wendt an: „Mittlerweile glaubt ihr eure eigenen Lügen so sehr, dass ein Plakat von einer kleinen Ultragruppe wie der unseren ausreicht, um euch in Panik zu versetzen.“