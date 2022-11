Knallhart-Urteil gegen Düsseldorfer Diese Strafe muss Fortuna-Ultra für Schal-Klau von FC-Fan zahlen

Die Düsseldorfer Ultra-Szene war erst unlängst in die Schlagzeilen geraten, weil ein paar Chaoten in der Schlussphase der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern in den Innenraum der Arena gegangen waren und Spieler der Pfälzer angepöbelt und weggeschubst hatten. Tage später haben sich Vertreter der Gruppe für den Vorfall entschuldigt.