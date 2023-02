Trauriger Hintergrund Das steckt hinter dem emotionalen Jubel mit Team-Doc Blecker

Blecker ist Kniespezialist, hat seit 1995 eine eigene Praxis in Düsseldorf. Die Patienten pilgern regelrecht zu ihm hin, rund 200 betreut er in Spitzenzeiten am Tag. Dazu kommen noch 30 bis 40 Operationen in der Woche. Seit 2008 ist er Mannschaftsarzt von Fortuna, dazu kümmert er sich auch um die medizinische Versorgung bei der DEG. Auch viele andere Sportstars werden von ihm betreut.