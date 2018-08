Fortuna Düsseldorf: Überangebot in der Schaltzentrale

Düsseldorf Trainer wünschen sich stets einen breit aufgestellten Kader. Friedhelm Funkel hat besonders im Mittelfeld viel Auswahl.

Direkt nach dem Aufstieg hat Friedhelm Funkel Fortunas Verantwortlichen ein unmissverständliches Signal gegeben, dass er im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga neues Personal braucht: „Ich weiß, dass das nicht einfach wird, aber wir müssen uns sicherlich finanziell strecken“, sagte der Trainer im Gespräch mit unserer Redaktion. Seither hat der Klub acht externe Zugänge geholt. Und dabei soll es bis zum Ende der Transferperiode nicht bleiben. Besonders eifrig waren die Kaderplaner was das zentrale Mittelfeld angeht. In Alfredo Morales (FC Ingolstadt), Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt), Kevin Stöger (VfL Bochum) und Matthias Zimmermann (VfB Stuttgart) holten die Düsseldorfer gleich vier Neue für diesen Mannschaftsteil. Auf keiner anderen Position hat Funkel mehr Auswahl. Das erhöht den Konkurrenzkampf, wird aber zwangsläufig auch zu vielen enttäuschten Gesichtern führen.

In den vom Trainer favorisierten Spielsystemen – egal, ob mit Vierer- oder Fünferkette – dürften aller Voraussicht nach stets nur drei zentrale Mittelfeldkräfte in der Startelf stehen. Und die vier Zugänge sind dabei nicht die einzigen, die sich um diese Plätze balgen. Hinzu kommen noch die etablierten Aufstiegshelden Marcel Sobottka, Adam Bodzek und Kapitän Oliver Fink sowie die Nachwuchskräfte aus der zweiten Reihe, Taylan Duman und Kianz Froese. Macht insgesamt neun Spieler für drei offene Stellen.

Aymen Barkok kann zwar auch einen Außen geben, in offensiverer Ausrichtung, er selbst sieht sich allerdings – analog zu seiner Rückennummer – „als echten Achter“, der in der Zentrale defensive und offensive Aufgaben übernehmen will. Um bei Funkel, der große Stücke auf Barkok hält, genügend Einsatzzeiten auf der Position vor den beiden Abräumern zu bekommen, muss er sein zweifellos großes Talent dauer­haft abrufen – im Gegensatz zu seiner Zeit in Frankfurt.