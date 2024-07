Ein Fortune in Paris Darum kann Uchino seinen großen Olympia-Traum doch noch verwirklichen

Doch für Fortuna-Profi Takashi Uchino ist genau dieses olympische Fußballturnier in diesem Sommer in Paris ein Traum, auf den er lange hingefiebert hat, der aber fast geplatzt wäre. Bei der U23-Asienmeisterschaft in Katar, die gleichzeitig als Qualifikation für die Olympischen Spiele galt, war der junge Japaner noch in den Kader seines Heimatlandes berufen worden. Dafür hatte ihn Fortuna eigens freigestellt, obwohl sich die Düsseldorfer zu diesem Zeitpunkt in der entscheidenden Saisonphase befanden.