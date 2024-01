Absicht oder nicht? Das sagt U23-Zugang Knappe zu seinem kuriosen Debüt-Treffer für Fortuna

Denn als Knappe in der fünften Minute auf der linken Strafraumseite an den Ball kam, rechneten die 280 Zuschauer wahrscheinlich alle mit einer Flanke. So sah es zunächst auch aus, aber die Hereingabe, die der 21-Jährige schlug, steuerte im hohen Bogen auf das Wegberger Tor zu, wurde länger und länger, bis der Ball schließlich im oberen rechten Winkel über die Linie ging.