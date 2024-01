Winterzugang trifft direkt Fortunas U23 zittert sich nach 3:0-Führung zum Sieg

Keine zwei Minuten später hatte die „Zwote“ die Möglichkeit, die Spannung aus dem Spiel zu nehmen. Nach Foul an Robin Bird zeigte Schiedsrichter Mitja Stegemann auf den Punkt. Doch Kilian Skolik verschoss, und so lebte die Hoffnung für die Beecker weiterhin. Nach langem Zittern brachten die Hausherren das Ergebnis jedoch gerade so über die Ziellinie und verbuchten ihren dritten Pflichtspielsieg in Serie.