„Wird ein anderes Spiel als bisher“ : Fortunas U23 will Schalke spielerisch beikommen

Oliver Fink droht für das U23-Spiel auszufallen. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Am kommenden Freitag empfängt Fortunas U23 in der Regionalliga West die Zweitvertretung des FC Schalke 04. Trainer Nico Michaty erwartet eine andere Art von Gegner als zuletzt in der Saison.

„Das wird ein anderes Spiel als bisher gegen die gestandenen Männer-Mannschaften.“ Nico Michaty, Trainer der U23-Fußballer von Fortuna Düsseldorf, bereitet seine Mannschaft auf eine andere Art von Gegner als zuletzt in der Saison vor. Mit der U23 des FC Schalke trifft die „Zwote“ am Freitagabend (18.30 Uhr, Paul-Janes-Stadion) erstmals in dieser Regionalliga-Spielzeit auf eine andere Profi-Reserve. Entsprechend dürfte diesmal weniger das rustikale, kämpferische Element gefragt sein, sondern die fußballerische Komponente.

Die Königsblauen waren noch am Dienstag in einem Nachholspiel im Einsatz und trotzten Fortuna Köln im Parkstadion ein 1:1 ab. Einen Vorsprung an Frische und Kraftreserven für seine ausgeruhtere Mannschaft erwartet Michaty jedoch nicht. Und der Punktgewinn gegen Köln zeigte zudem, zu was die Gelsenkirchener in der Lage sind.

Per Videoanalyse des Spiels am Dienstag und über die Eindrücke eines Scouts vor Ort verschaffte sich der Fortuna-Coach einen frischen Eindruck über den kommenden Gegner: „Mit Rufat Dadashov und Sven Mende haben sie erfahrene Spieler in ihren Reihen, zudem viele gute Fußballer.“ Insgesamt werde es ein Duell auf Augenhöhe: „Die Tagesform und Kleinigkeiten werden den Ausschlag geben.“

Derweil hoffen die 95er auf eine Entspannung bei der Personalsituation im Vergleich zum Spiel in Münster am vergangenen Wochenende (0:2). Dabei ist die „Zwote“ jedoch abhängig vom Bedarf der Profis. Aus dem U23-Stammkader droht just einer der Leistungsträger auszufallen: Oliver Fink musste zum Wochenbeginn aufgrund einer Magen-Darm-Erkrankung pausieren und startete am Mittwoch mit leichtem Lauftraining.