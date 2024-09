Entscheidende Wochen stehen bevor Was Fortunas U23 aus der Partie gegen Gütersloh mitnehmen sollte

Schon in der Vorsaison führte der 36-Jährige sein Team zum Klassenerhalt, ein Ziel, was nun erneut erreicht werden soll. So würden die Punkte nicht nur der jungen Mannschaft aus der Landeshauptstadt enorm weiterhelfen, sondern auch den FCG im Liga-Mittelfeld halten. Es sind jedoch nicht nur die Punkte, die es für die „Zwote“ an diesem Spieltag zu holen gibt. Genauso kann auch wieder ein Stück des Selbstvertrauens und des Mutes an den Flinger Broich zurückgebracht werden, das in den vergangenen Wochen in so mancher Spielszene fehlte.