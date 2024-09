Mit Vermeij und Appelkamp Fortunas U23 feiert Kantersieg gegen Liga-Neuling Türkspor Dortmund

Ergänzt wurde sie durch Vincent Vermeij und Noah Mbamba, die noch am Vortag für die letzten zehn Spielminuten in Fürth (2:1) auf dem Platz gestanden hatten. Und auch Eigengewächs Shinta Appelkamp, der in der Zweitliga-Partie nur auf der Bank gesessen hatte, war an den Flinger Broich zurückgekehrt und komplettierte das Profi-Sextett. So lief schlussendlich eine Mannschaft im Paul-Janes-Stadion auf, die das erste Mal beim Aufwärmen vor der Partie gemeinsam auf dem Platz gestanden hatte.