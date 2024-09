Nach 2:2 beim Aufstiegskandidaten Duisburg Fortunas U23 kann gegen Lotte erneut zum „Favoriten-Schreck“ werden

Die Sportfreunde Lotte haben in der Vergangenheit eine ziemliche Achterbahnfahrt durchgemacht. Vor zehn Jahren spielten sie in der Regionalliga, schafften dann als Meister und nach gewonnener Aufstiegsrunde den Sprung in die Dritte Liga. Dort bestritten sie drei Spielzeiten, erreichten in der Saison 2016/17 sogar das Viertelfinale des DFB-Pokals, nachdem sie sich gegen zwei Bundesligisten (Bremen und Leverkusen) und einen Zweitligisten (1860 München) durchgesetzt hatten und schließlich an Borussia Dortmund scheiterten.