Zwei Transfers, ein Punkt Fortunas U23 verpflichtet Talent-Duo – und spielt 0:0 gegen Köln

Bereits einen Tag vor dem Spiel gegen Fortuna Köln vermeldeten Fortunas Regionalliga-Fußballer freudige Neuigkeiten. Am Freitagnachmittag stellten sie zwei Sommerzugänge vor: Nico Petritt und Luca Majetic verstärken die „Zwote“ zur kommenden Saison. Petritt kommt vom Liga-Rivalen Rot-Weiß Oberhausen, für den der Rechtsverteidiger in dieser Saison in zehn Spielen auf dem Platz stand. Eine Liga weiter unten spielt Luca Majetic momentan noch – er kommt vom VfB Hilden, mit dessen U19 der zentrale Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison in die A-Junioren-Bundesliga aufgestiegen war. In dieser Spielzeit verbucht er für die Oberliga-Mannschaft der Hildener schon 16 Scorerpunkte in 27 Spielen.