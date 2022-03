0:1 gegen Münster : Fortunas U23 verpasst eine dicke Überraschung

Düsseldorf Ein Punkt war drin gegen den großen Favoriten Preußen Münster. Doch das Regionalliga-Team der Düsseldorfer schaffte es nicht, sich für eine couragierte Leistung zu belohnen. Was zur Niederlage führte und welches besondere Pech Tim Köther bereits im Vorfeld hatte.

Ein wenig geknickt wirkte Nico Michaty schon – dabei ist eine Niederlage gegen Preußen Münster keineswegs ein Beinbruch. Mit 0:1 unterlagen Fortunas Regionalliga-Fußballer am Sonntag dem neuen Tabellenführer, in einer chancenarmen und von Taktik geprägten Partie. Durchaus auch „verdient“, wie der Trainer hinterher feststellte. „Aber ein Punkt für uns war drin“, betonte er. „Wir haben alles reingeworfen, aber Münster hat gut verteidigt. Und vorne haben uns die letzte Konsequenz und Überzeugung gefehlt.“

Der 48-Jährige hatte eine schlagkräftige Truppe aufs Feld geschickt – kaum wiederzuerkennen gegenüber dem Aufgebot, das am Mittwoch mit 1:4 in Rödinghausen unter die Räder gekommen war. Dennis Gorka kehrte nach überstandener Corona-Erkrankung zwischen die Pfosten zurück, Tim Oberdorf spielte erstmals nach seiner Beförderung zum Profi wieder als Kapitän für die „Zwote“, und Lex-Tyger Lobinger begann trotz seines halbstündigen Einsatzes beim 1:1 des Zweitliga-Teams am Samstag gegen den Hamburger SV.