Niederlage in Überzahl : Darum ging Fortunas U23 in Essen leer aus

Essen Extremer Regen, starker Wind, matschiger Platz – Fortunas Regionalliga-Team kämpft im Auswärtsspiel bei Tabellenführer Rot-Weiss Essen gegen viele Widrigkeiten. Am Ende verlieren die Düsseldorfer 1:4. Das Resultat spiegelt die spektakuläre Partie aber nicht richtig wider.

Die Drainage im Stadion an der Hafenstraße stand wohl schon lange vor keiner solch großen Herausforderung mehr wie am Sonntag – und sie konnte nur daran scheitern. Kein Wunder, schließlich hatte es den gesamten Vormittag wie aus Kübeln geschüttet. Besonders vor den beiden Trainerbänken bildeten sich deshalb Pfützen in einem derartigen Ausmaß, dass sie an eine üppige Seenlandschaft erinnerten. Schiedsrichter Niklas Dardenne entschied trotzdem, das Auswärtsspiel von Fortunas Regionalliga-Fußballern bei Rot-Weiss Essen anzupfeifen.

Am Ende gewann der Spitzenreiter die spektakuläre Wasserschlacht im Ruhrgebiet. Er fügte der „Zwoten“ eine bittere 1:4-Niederlage zu – angesichts des Spielverlaufs fiel das Resultat allerdings deutlich zu hoch aus. „Es hört sich brutal an. So, als ob wir chancenlos gewesen wären“, sagte Trainer Nico Michaty. „Aber wir haben an sich ein richtig gutes Spiel gemacht – unter außergewöhnlichen Bedingungen.“

Es waren indes nicht nur die bescheidenen Platzverhältnisse, die den Protagonisten schwere Probleme bereiteten. Hinzu kamen teilweise kräftige Windböen, sodass der Ball in der Luft vereinzelt sogar stehenblieb. Und nicht nur das: Nach etwas mehr als einer Viertelstunde mussten Michaty und Torwarttrainer Dirk Zimmermann auf den Platz spurten, um zwei entwischte Werbeaufsteller einzufangen.

Einen fußballerischen Leckerbissen bekamen die 7634 Zuschauer aufgrund der äußeren Umstände nicht serviert. Beide Teams agierten vornehmlich mit langen Bällen, um die Pfützen im Mittelfeld zu überspielen. Die erste große Chance der Partie hatten die Flingerner deshalb nach einer Flanke von Winterzugang Patrick Sussek, der Kopfball von Oliver Fink strich aber knapp am Pfosten vorbei.

Die Essener nutzen das identische Muster; mit dem Unterschied nur, dass sie damit gleich erfolgreich waren. Nachdem Top-Stürmer Simon Engelmann an der Fortuna-Defensive hängengeblieben war, stand Felix Bastians im Anschluss an eine Hereingabe von der rechten Seite zwischen Tim Corsten und Takashi Uchino völlig blank – die Führung für den Favoriten. Sie entpuppte sich als Initialzündung. Nicht nur, weil die Essener Anhänger anschließend aus ihrem Tiefschlaf erwachten, sondern auch, weil Engelmann wenig später die große Chance auf das zweite Tor besaß. Fortuna-Innenverteidiger Niko Vukancic rettete aber auf der Linie.

Ein weiterer Treffer vor der Halbzeit hätte vielleicht schon den finalen Nackenschlag für die „Zwote“ bedeutet. So blieb sie jedoch im Spiel und erarbeitete sich bald nach Wiederbeginn durch Tim Köther die Ausgleichschance. Der Flügelspieler rutschte beim Schuss allerdings weg und verzog. Regen und Wind hatten in der Zwischenzeit zwar nachgelassen, die Platzverhältnisse blieben jedoch desaströs.

Nach etwa einer Stunde stellte Trainer Michaty die Formation um, aus zwei Gründen: Einerseits drohte Corsten die Gelb-Rote Karte, andererseits wollte er den Angriff stärken. Marcel Mansfeld kam für den Innenverteidiger aufs Feld, die „Zwote“ agierte fortan mit einer defensiven Dreierkette und einer Doppelspitze. Und der Joker war keine fünf Minuten in der Partie, als er stach. Nach einem Freistoß von Sussek staubte Mansfeld zum Ausgleich ab.